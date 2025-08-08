Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit

Strategie der Opposition: Warum die AfD den Kulturkampf gewinnen wird – und was dann passiert

Die gescheiterter Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht, Frauke Brosius-Gersdorf: Wer den Kulturkampf gewinnen will, muß ihn führen. Foto: picture alliance/dpa | Britta Pedersen
JF-Plus Icon Premium Strategie der Opposition
 

Warum die AfD den Kulturkampf gewinnen wird – und was dann passiert

Der Fall Brosius-Gersdorf zeigt: Kulturkampf lohnt! Warum die Konservativen ihn lange verloren haben, wieso die AfD ihn aber gewinnen wird und was das für die Gesellschaft bedeutet, schreibt die führende AfD-Politikerin Beatrix von Storch in einem Gastbeitrag für die JF.

