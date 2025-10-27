Milei siegt über die politische Apathie

Entsetzen bei der politischen Linken: Gegen alle Erwartungen triumphiert Javier Milei bei den Wahlen in Argentinien. Sein Sieg zeigt, daß Bürger bereit sind, auch einschneidende, harte Reformen hinzunehmen. Davon könnte sich Friedrich Merz eine Scheibe abschneiden. Ein Kommentar.