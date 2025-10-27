Anzeige
Hans-Peter Hörner, Bildungs-Blog
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Wahlen in Argentinien: Milei siegt über die politische Apathie

Javier Milei feiert mit seinen Anhängern: Wahlsieg der Mutigen. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Rodrigo Abd
JF-Plus Icon Premium Wahlen in Argentinien
 

Milei siegt über die politische Apathie

Entsetzen bei der politischen Linken: Gegen alle Erwartungen triumphiert Javier Milei bei den Wahlen in Argentinien. Sein Sieg zeigt, daß Bürger bereit sind, auch einschneidende, harte Reformen hinzunehmen. Davon könnte sich Friedrich Merz eine Scheibe abschneiden. Ein Kommentar.

