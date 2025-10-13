Anzeige
Hans-Peter Hörner, Bildungs-Blog
Gaza-Konferenz: Gekommen, um zu zahlen

Merz und der Emir aus Katar: Nur einer von beiden wird für den Gaza-Aufbau zahlen. Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler
Gekommen, um zu zahlen

Die Geiseln in Gaza sind frei, Frieden ist zum Greifen nahe. Doch Deutschlands Anteil daran ist wohl auch mit einem Elektronenmikroskop nicht seriös darstellbar. Trotzdem macht die Bundesregierung auf wichtig. Denn am Ende wird sie es sein, die den Wiederaufbau bezahlt. Also wir alle. Ein Kommentar.

Merz und der Emir aus Katar: Nur einer von beiden wird für den Gaza-Aufbau zahlen. Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler
