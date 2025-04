Dann fällt dem Wiener Bürgermeister sein Migranten-Magnet auf den Kopf

Noch dreht seine SPÖ alleine an der Spitze Wiens ihre Kreise. Doch die Politik, die vor allem Migranten in Österreichs Hauptstadt zieht, könnte sich rächen. Foto: picturedesk.com | HELMUT FOHRINGER

Wiens Sozialpolitik lockt Migranten in Scharen und die SPÖ will nun auch den österreichischen Paß verramschen. Mindestsicherung statt Integration – und eine Kopftuch-Bürgermeisterin klopft schon an. Ein Kommentar.