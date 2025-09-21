Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

USA: Charlie Kirk starb für den Dialog

USA: Charlie Kirk starb für den Dialog

USA: Charlie Kirk starb für den Dialog

Das Bild zeigt Charlie Kirk.
Das Bild zeigt Charlie Kirk.
Charlie Kirk bei einem öffentlichen Auftritt: Der junge Konservative bezahlte seine Arbeit mit seinem Leben. Foto: IMAGO / ZUMA Press Wire
JF-Plus Icon Premium USA
 

Charlie Kirk starb für den Dialog

Charlie Kirk war intelligent und höflich – und genau deshalb so verhaßt bei radikalen Linken. Er gab der schweigenden Mehrheit eine Stimme. Ein Kommentar von Julian Islinger

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Charlie Kirk bei einem öffentlichen Auftritt: Der junge Konservative bezahlte seine Arbeit mit seinem Leben. Foto: IMAGO / ZUMA Press Wire
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Julia Ruhs Links-grüne Meinungsmacht
Gerald Grosz Merkels Werk - Unser Untergang
Vince Ebert Wot Se Fack, Deutschland?
SERVICE
INFORMATION
Abonnement