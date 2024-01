Angriff auf die „heute-show“: Am Rande des Journalismus

Anzeige

Deutsche Journalisten sind empfindlich geworden. Kaum wird man auf einer Demonstration falsch angeschaut, nicht freundlich gegrüßt oder sogar geschubst, wird der große Angriff auf die Pressefreiheit herbeigeschrieben. Was ein Peter Scholl-Latour wohl zu solcher Mimosenhaftigkeit sagen würde? Angetreten wird in den Weinerlichkeits-Disziplinen vor allem dann, wenn es um vermeintliche „Querdenker“ und „Rechtsextremisten“ geht. Bei regierungskritischen Demonstrationen schaut man besonders genau hin – insbesondere bei den Öffentlich-Rechtlichen.

Insofern ist das dröhnende Schweigen im digitalisierten Blätterwald angesichts der Bewährungsstrafen für vier Schläger, die im Mai 2020 ein Team des Möchtegern-Satireformats „heute-show“ in der Nähe einer Corona-Demonstration brutal angegriffen haben, schon bemerkenswert. Die Täter rollten mit bis zu 20 anderen vermummten Schlägern an und prügelten so lange auf die Opfer ein, bis sie das Bewußtsein verloren. Immer wieder traten sie völlig enthemmt auf das TV-Team ein.

Leider die falschen Täter

Tatort: „Querdenker“-Demonstration. Opfer: Mitarbeiter des ZDF. Strafe: lächerlich. Eine Mischung, aus der sonst Treibstoff für Kampagnen gewonnen wird. Wären da nur nicht die Täter. Denn: „Am Rande der `Querdenker`-Demonstration“, wie es jetzt so schön heißt, prügelten keine „Querdenker“, sondern Linksextremisten.

Das herauszufinden, fällt eigentlich nicht schwer. Die Angeklagten – drei Männer und eine Frau – gaben seelenruhig und vor laufenden Kameras im Gerichtssaal an, daß sie eigentlich auf der Jagd nach Rechtsextremisten gewesen seien, denen sie die Schädel einschlagen wollten. Noch Fragen, Kienzle? Die Junge Union oder der Bauernverband werden da wohl nicht involviert sein.

Bloß keine Fragen beantworten

Doch für einige Medien scheinen die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen zu sein. Anders läßt sich das dreiste Verschweigen des offensichtlichen Tathintergrundes nicht erklären. Besonders unangenehm scheint der Fall dem Spiegel zu sein. Dort erfährt man zwar eine Menge über die Täter („Geschwisterpaar“, „nicht vorbestraft“), allerdings wenig zur Tat. „Personen“, die „am Rande einer Demonstration der `Querdenkerbewegung`“ unterwegs waren.

Und „am Rande“ einer „Querdenker“-Kundgebung werden ja vor allem „Querdenker“ unterwegs sein, oder? Irgendwann heißt es dann verdruckst, die Täter wollten Rechte verprügeln. Doch bevor der Leser Fragen stellt – oder sogar beantwortet bekommt –, fällt der Vorhang. Klappe zu, Affe tot, Artikel zu Ende. Vielleicht war auch nur einfach nicht genug Platz auf der Internetseite.

„Tagesschau“ am Tiefpunkt

Den Vogel abgeschossen haben allerdings die Öffentlich-Rechtlichen selbst. Genau genommen die ARD-„Tagesschau“. Sie garnierte ihren Beitrag zu dem Thema mit dem Hashtag „Querdenker“. Als ob die damit irgendetwas zu tun hätten. Im dazugehörigen Artikel sucht man dann auch folgende Worte vergebens: links und linksextrem. Der Leser wird mit dem lapidaren Hinweis abgespeist, daß sich „die Hintergründe für den Angriff nicht mehr klären“ ließen. Vielleicht sind die Kollegen vom ZDF auch nur unglücklich in die Fäuste und Eisenstangen gefallen? Und das natürlich „am Rande einer `Querdenken`-Demonstration“.

Wer jetzt glaubt, daß wenigstens der Deutsche Journalistenverband – nach Eigenansicht Zentralorgan der schreibenden Zunft – hier mal Klartext spricht, wird enttäuscht. Schon deswegen, weil die Organisation noch jeden AfD-Politiker zum Feind der Pressefreiheit erklärt hat, der sein Grundrecht wahrnimmt, nicht mit jedem Journalisten zu sprechen.

Journalistenverband schwurbelt um den heißen Brei

Gleich zwei Pressemitteilungen widmete man dem „schwerwiegendsten Überfall auf Journalistinnen und Journalisten“ in Deutschland im Jahr 2020. Kein Wort zum Linksextremismus, dafür natürlich der obligatorische Hinweis, daß die Tat „am Rande einer `Querdenker`-Demonstration“ stattfand. Immerhin kann der Leser vermuten, daß mit dem Satz „Jeder Extremist in diesem Land muß wissen, daß seine Taten juristische Konsequenzen haben“ wohl kein Rechtsextremist gemeint ist. Das wäre sicherlich nicht verschwiegen worden. Gleich 55 Treffer spuckt die Suche nach „Rechtsextremisten“ auf der Internetseite des DJV aus.

Ein Journalistenverband, der einen linksextremen Überfall auf Journalisten verschweigt, nur um sich die eigenen Narrative nicht kaputt zu machen? Am Rande des deutschen Journalismus ist offenbar einiges möglich.