Deutschlandfahne: Wie ein Rentner zum Angriffsziel der Antifa wird

BERLIN. Linksextremisten haben mit Parolen auf der Fuldastraße in Berlin-Neukölln die Wohnung eines 87 Jahre alten Rentners markiert, der während der „Revolutionären 1. Mai-Demonstration“ die Deutschlandfahne auf seinem Balkon entrollte.

Auf dem Gehweg vor dem Mietshaus stehen nun in schwarzer Sprühfarbe die Worte „Hier wohnt ein Nazi! 1. OG. Nazis raus!“ Dahinter ist das linke Anarchiezeichen – ein A im Kreis zu sehen. Auf diese Weise markieren Antifaschisten ihre Angriffsziele. Der frühere Betonbauer muß nun um seine Gesundheit fürchten.

This courageous man confronted a left-wing extremist demonstration on the 1st of may in Berlin with a German flag. Naturally, the antifas immediately threw a firecracker onto the rescuer’s balcony and risked injuring him. Also noteworthy is the Satanist flag in the demo.

