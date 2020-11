Die Welt atmet auf. Trump ist abgewählt. Doch Joe Biden muß als künftiger Präsident mit Widerstand rechnen. Denn selbst für den Fall, daß Trump und mit ihm der „Trumpismus“ in der Versenkung verschwinden, wird das, was man „Populismus“ nennt, ein entscheidender Faktor in der US-Politik bleiben. Ein Kommentar von Karlheinz Weißmann.