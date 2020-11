Es herrscht der Notstand

Kennzeichen des Systems Merkel sind Kartellisierung der Politik, Mißachtung rechtsstaatlicher Regeln, Diskursverengung und Sanktionierung unerwünschter Meinungen. Mit letzterem mußte in der vergangenen Woche auch Klaus Reinhardt Bekanntschaft machen, in Bielefeld praktizierender Hausarzt und Präsident der Bundesärztekammer.

Reinhardt hatte in der Talkshow bei Markus Lanz Zweifel an der generellen Wirksamkeit von Atemschutzmasken geäußert und auf Nachfrage präzisiert, daß man die Masken dort tragen könne, wo ein ausreichender Abstand nicht möglich sei, so im öffentlichen Nahverkehr, in kleinen Geschäften und engen Räumen. Die Maske auch an der frischen Luft zu tragen, halte er hingegen für medizinischen Unsinn, das sei seine persönliche Meinung.

Reinhardt fügte hinzu, er wolle sich auf gar keinen Fall in diesen Maskenkrieg einmischen. „Ich finde nur, daß wir darüber nachdenken müssen, ob die Vermummung ein Standardgebot werden soll und muß.“ Für ihn als Arzt sei es ein seltsames Gefühl, einem Patienten nicht ins Gesicht schauen zu können.

Distanzieren statt differenzieren

Karl Lauterbach, omnipräsent in den Medien seit Ausbruch der Epidemie, reagierte unverzüglich. Der Ärztekammerpräsident sei „nicht mehr tragbar“ und müsse zurücktreten, „es sei denn, er distanziert sich von diesen Äußerungen“. Das tat Reinhardt dann auch schnellstens und bekräftigte in einer knappen Erklärung den Nutzen des Mund-Nasen-Schutzes.

Er verzichtete darauf, noch einmal zu differenzieren wie in der Talkshow. Er widerrief, er durfte im Amt bleiben, Ende der Diskussion. Im heutigen Deutschland darf tatsächlich jeder seine Meinung sagen, er muß dann eben die Konsequenzen tragen, sich entschuldigen oder seine Worte wieder einsammeln. Im vorliegenden Fall: Mundschutz und Maulkorb. Reinhardt hatte sich an einem Fetisch versündigt, einem mit magischer Kraft ausgestatteten Gegenstand.

Zu denen, die darüber wachen, was gesagt werden darf und was nicht, gehört eben auch Karl Lauterbach: früheres Mitglied der CDU, seit 2001 bei der SPD, 1991 promoviert zum Dr. med., Approbation als Arzt erst 2010, ohne seitdem praktiziert zu haben, langjähriges Aufsichtsratsmitglied der Rhön-Klinik AG, ein Mann, der davon lebt, in diversen Funktionen über Fragen von Gesundheit und Krankheit zu urteilen.

Lauterbach gibt den Jakobiner

Doch selbst der „Faktenfinder“ der Tagesschau bescheinigte ihm, daß er in Sachen Corona des öfteren falsch zitiert oder mit seinen Behauptungen danebenliegt und sich „eher selten“ korrigiert. Mit der inzwischen abgelegten Fliege wirkte er nur skurril, jetzt gibt er den Jakobiner und maßregelt die Corona-Untertanen mit schneidendem Tonfall.