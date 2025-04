So reagiert Deutschland auf Trumps Zoll-Ankündigung

BERLIN. Die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, massive Zölle, unter anderem auch gegen die Europäische Union, zu verhängen, hat in Deutschland für große Aufregung gesorgt. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sprach am Donnerstag von einer „US-Zoll-Manie“. Diese könne eine Spirale in Gang setzen, die weltweit Schaden anrichtet.

Die angekündigten Zölle schadeten der europäischen wie der US-Wirtschaft. „Für die Verbraucher in den USA wird der Tag nicht zum Liberation Day, sondern zum Inflation Day.“ Habeck plädierte dafür, weiter auf Verhandlungen zu drängen, „nicht auf Konfrontation“. Wenn die USA dies aber nicht wollten, werde die EU eine entschlossene Antwort geben.

Die deutsche EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) plädierte am Donnerstag für einen „alternativen Weg“. Es sei nicht zu spät für Verhandlungen. „Laßt uns von der Konfrontation zu Verhandlungen kommen!“ Zugleich drohte von der Leyen mit Vergeltungsmaßnahmen. „Trumps Ankündigung ist ein massiver Schlag für die Weltwirtschaft.“

Der deutsche EU-Abgeordnete Daniel Caspary (CDU) bezeichnete Trumps Ankündigung als „eine Vollkatastrophe“. Der Vorsitzende des Handelsausschusses im EU-Parlament, Bernd Lange (SPD), sprach in den ARD-„Tagesthemen“ von „Willkür“, die „völlig inakzeptabel“ sei. Trumps Ankündigungen seien eine „Kampfansage“.

Manfred Weber, Chef der Europäischen Volkspartei (EVP), richtete sich direkt an die USA: „Das ist kein Tag der Befreiung, sondern ein Tag der Verbitterung.“ Anna Cavazzini, grüne EU-Abgeordnete aus Deutschland, hatte sich bereits im Vorfeld dafür ausgesprochen, eine „Digitalsteuer“ zu verhängen. „Trump da treffen, wo es ihm (und seinen ‘Bros‘) weh tut.“

To our American friends, today isn’t liberation day—it’s resentment day. Donald Trump’s tariffs don’t defend fair trade; they attack it out of fear and hurt both sides of the Atlantic.

Europe stands united, ready to defend its interests, and open to fair, firm talks.

— Manfred Weber (@ManfredWeber) April 2, 2025