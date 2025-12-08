Das Mindestlohn-Drama zwingt Unternehmen zum Stellenabbau

Ein Kellner trägt bringt Biergläser: Der Mindestlohn trifft vor allem das Gastro-Gewerbe. Foto: picture alliance / FLORIAN WIESER / APA / picturedesk.com | FLORIAN WIESER

Die Anhebung des Mindestlohns zum Jahreswechsel wird viele deutsche Unternehmen in die Existenzkrise führen. Rund ein Fünftel der betroffenen Betriebe will deswegen Stellen kürzen. Doch es gibt auch andere Reaktionen.