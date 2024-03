Weltweite Kohleförderung wächst rasant an

Anzeige

HANNOVER. Die weltweite Kohleförderung hat 2022 deutlich zugenommen. Im Vergleich zum Vorjahr stieg sie um acht Prozent auf 7,5 Milliarden Tonnen an, wie aus einer Energiestudie der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) hervorgeht. Das ist der mit Abstand größte Zuwachs der vergangenen zehn Jahre. Ebenso nahmen die Erdölförderung und Uranproduktion um fünf Prozent beziehungsweise 1,2 Prozent zu.

Auf dem Niveau der Vorjahre hingegen blieb die Produktion von Erdgas. Jedoch verschob sich die Förderungsverteilung aus Rußland – dem zweitgrößten Erdgasproduzenten der Welt – unter anderem in die USA, Kanada und Norwegen. Hintergrund sind die westlichen Sanktionen in Folge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Dadurch stieg der Anteil von Flüssiggasimporten (LNG) in die EU um mehr als 60 Prozent.

Erstmals analysierte die Bundesanstalt daher die zusätzlichen CO 2 -Emissionen von LNG. Die geringsten zusätzlichen Abgase entstehen bei Lieferungen aus Norwegen. Dafür sei der kurze Lieferweg und die Nutzung von Pipelines verantwortlich, heißt es in dem Bericht. Bei Importen aus den USA entstehen zusätzliche 56,5 Gramm CO 2 pro Kilowattstunde Strom.

Kohle größter CO 2 -Verursacher

Trotzdem verringerte sich der energiebedingte CO 2 -Ausstoß in der EU um 100 Millionen auf 2,48 Milliarden Tonnen. Zeitgleich stiegen jedoch die globalen Emissionen um mehr als 300 Millionen auf fast 37 Milliarden Tonnen an. Den Großteil davon machte Kohle mit 15,5 Milliarden Tonnen aus.