Audis E-Auto-Flotte geht bei Dakar-Rallye unter

RIAD. Die Rallye Dakar sollte die große Werbefahrt für Audi werden. Mit dem Sieg wollte der Konzern seine E-Mobilitätsstrategie als überlegen darstellen. Denn schon in wenigen Jahren will der Ingolstädter Autobauer nur noch Elektrofahrzeuge herstellen und den Verbrenner-Motor verbannen. Doch die Ambitionen werden bitter enttäuscht.

Nach mehr als der Hälfte der 16tägigen Rallye liegen die im Feld verbliebenen beiden Audis mit 29 beziehungsweise sieben Stunden chancenlos zurück. Der dritte – gesteuert von Carlos Sainz – fiel sogar bei einem Überschlag (siehe Video) ganz aus. Die Wagen mit Benzinantrieb von Toyota fahren die Deutschen in Grund und Boden.

🎥 First footage of @CSainz_oficial and @LucasCruz74’s crash, after only 6km in the special. 🚗#Dakar2023 pic.twitter.com/se7SKV27YD

— DAKAR RALLY (@dakar) January 10, 2023