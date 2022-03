Elon Musk fordert Rückkehr zur Atomkraft

AUSTIN. Tesla-Chef Elon Musk hat an die Regierungen europäischer Länder appelliert, stillgelegte Atomkraftwerke wieder hochzufahren. Die Abhängigkeit von russischer Energie sei ein Risiko für die nationale sowie die internationale Sicherheit, schrieb er am Montag auf Twitter.

Bei den Kraftwerken, die noch in Betrieb seien, müsse die Leistung überdies erhöht werden. Es gehe ihm dabei nicht nur um die Unabhängigkeit von Rußland. „Kernkraft ist viel besser für die globale Erwärmung als die Verbrennung von Kohlenwasserstoff zur Energiegewinnung“, führte Musk aus.

Hopefully, it is now extremely obvious that Europe should restart dormant nuclear power stations and increase power output of existing ones.

This is *critical* to national and international security.

— Elon Musk (@elonmusk) March 6, 2022