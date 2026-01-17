Anzeige
Brandenburg: Rote Zahlen in Kliniken, E-Rikschas vom Land

Haupteingang des Universitätsklinikums Ruppin-Brandenburg in Neuruppin: Das Haus kündigte Anfang 2024 die Schließung zweier Fachabteilungen an. Foto: picture alliance/dpa | Carsten Koall
Haupteingang des Universitätsklinikums Ruppin-Brandenburg in Neuruppin: Das Haus kündigte Anfang 2024 die Schließung zweier Fachabteilungen an. Foto: picture alliance/dpa | Carsten Koall
Rote Zahlen in Kliniken, E-Rikschas vom Land

Während vier von fünf Krankenhäusern in Brandenburg rote Zahlen schreiben, finanziert das Land E-Dienstwagen, E-Bikes und sogar E-Rikschas. Millionen fließen aus einem Förderprogramm in E-Mobilität im Gesundheitsbereich.

