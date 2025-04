Mord in Mannheim

„Von dem Moment an wußte ich, daß er sterben wird“

Zwei junge Männer sterben durch brutale Gewalt – der eine in Mannheim, der andere in Bad Oeynhausen. In beiden Fällen stehen Migranten vor Gericht, es geht um Mord und Totschlag. Neue Hinweise könnten den Ausgang beider Prozesse entscheidend verändern. Eine JF-Reportage.