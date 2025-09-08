Syrer ersticht Frau in Magdeburger Innenstadt

Anzeige

MAGDEBURG. In der Lübecker Straße hat am Sonntag ein Syrer ein Blutbad angerichtet. Er jagte eine 59jährige Frau durch die Flaniermeile Magdeburgs und stach mit einem Messer so lange auf sie ein, bis sie tot ist. Zunächst hatte sich das Opfer noch in den Eingang eines Bürohauses geflüchtet. Doch der 57 Jahre alte Mann erwischte sie dort und tötete sie.

Als Polizei und Notarztwagen am Tatort eintrafen, konnten sie für die Frau nichts mehr tun. Der Syrer war jedoch ebenfalls schwerverletzt. Nach Angaben der Polizei hatte er sich die Verletzungen selbst beigebracht. Er kam in das Städtische Klinikum Magdeburg. Auch die Frau war Syrerin. Beide sind in Magdeburg gemeldet.

Gegen Syrer wird wegen Totschlags ermittelt

Die Hintergründe der Tat sind bislang genauso unklar wie die Antwort auf die Frage, ob Täter und Opfer sich kannten. Gegen den Mann wird wegen Totschlags ermittelt. Nach Vorliegen des Obduktionsergebnisses entscheidet die Staatsanwaltschaft Magdeburg, ob sie einen Haftbefehl beantragt.

Direkt neben dem Tatort, an der Ecke Lübecker Straße/Fabrikenstraße, liegt die Polizeiinspektion Magdeburg. Die Beamten sperrten den Tatort ab. Auch Hundeführer des Landeskriminalamtes und ein Polizeihubschrauber kamen zum Einsatz. (fh)