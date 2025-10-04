Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Vielleicht 2028, aber ...: Söder will im TV-Duell gegen die AfD antreten

Vielleicht 2028, aber ...: Söder will im TV-Duell gegen die AfD antreten

Vielleicht 2028, aber ...: Söder will im TV-Duell gegen die AfD antreten

Will sich mit der AfD duellieren: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Foto: picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann/SVEN SIMON
Will sich mit der AfD duellieren: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Foto: picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann/SVEN SIMON
Will sich mit der AfD duellieren: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Foto: picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann/SVEN SIMON
Vielleicht 2028, aber ...
 

Söder will im TV-Duell gegen die AfD antreten

Bayerns Ministerpräsident zeigt sich kampflustig: Sollte die AfD zweitstärkste Kraft werden, will Markus Söder zum Fernsehduell antreten – und er verteidigt zugleich seine Wurstfotos.
Anzeige

MÜNCHEN. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat erklärt, daß er zu einem Fernsehduell mit der AfD bereit wäre, sollte diese vor der Landtagswahl 2028 in Umfragen die zweitstärkste Kraft in Bayern sein. In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung sagte der CSU-Chef: „Ich finde es richtig, wenn man mit AfDlern diskutiert und die Unterschiede aufzeigt.“

Die AfD sei „der Feind unserer Demokratie“, so Söder weiter. Man müsse klar benennen, daß sie der Sicherheit und dem Wohlstand schade. Ein solches Duell könne, wie bereits das Aufeinandertreffen zwischen CDU-Mann Mario Voigt und AfD-Chef Björn Höcke 2024, „mitentscheidend“ für den Wahlausgang sein.

Söder und die Fotos seines Essens

Auch zu seinem Interview mit dem Onlineportal Nius nahm Söder Stellung. Er wolle dort Wähler zurückgewinnen: „Wer diese Wähler zurückholen will, muß sie erst einmal erreichen.“ Kritik übte der CSU-Chef erneut am öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der seiner Ansicht nach nicht mehr die „gesamte Meinungsvielfalt“ abbilde. Linke Gruppen versuchten, Begriffe zu „delegitimieren“, was zu „Absurditäten“ führe.

Fußball und Schiedsrichter: JF+ abonnieren

In sozialen Medien verteidigte Söder seine beliebten Essensfotos: „Mir schmecken bodenständige Gerichte. Was ich poste, esse ich auch.“ 99 Prozent der Ideen stammten von ihm selbst – und mancher politische Gegner habe den Trend inzwischen kopiert. (rr)

Will sich mit der AfD duellieren: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Foto: picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann/SVEN SIMON
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Julia Ruhs Links-grüne Meinungsmacht
Gerald Grosz Merkels Werk - Unser Untergang
Vince Ebert Wot Se Fack, Deutschland?
SERVICE
INFORMATION
Abonnement