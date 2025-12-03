Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
ESN Partei, Schreib-Wettbewerb, Was ist ein Europäer?
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

JF-Exklusiv: Rheinland-Pfalz: AfD-Mitglieder dürfen nicht als Bürgermeister kandidieren

JF-Exklusiv: Rheinland-Pfalz: AfD-Mitglieder dürfen nicht als Bürgermeister kandidieren

JF-Exklusiv: Rheinland-Pfalz: AfD-Mitglieder dürfen nicht als Bürgermeister kandidieren

Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD, links) und AfD-Kandidat Roberto Kiefer, der wegen seiner Parteimitgliedschaft nicht als Bürgermeister von Nieder-Olm antreten darf.
Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD, links) und AfD-Kandidat Roberto Kiefer, der wegen seiner Parteimitgliedschaft nicht als Bürgermeister von Nieder-Olm antreten darf.
Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD, links) und AfD-Kandidat Roberto Kiefer, der wegen seiner Parteimitgliedschaft nicht als Bürgermeister von Nieder-Olm antreten darf. Fotos: picture alliance/dpa | Arne Dedert & privat
JF-Plus Icon Premium JF-Exklusiv
 

Rheinland-Pfalz: AfD-Mitglieder dürfen nicht als Bürgermeister kandidieren

Mit einer „Liste extremistischer Organisationen“ schließt Rheinland-Pfalz AfD-Kandidaturen für Bürgermeisterämter aus. Der JF liegen die Dokumente vor. Erster Betroffener ist der Deutsch-Amerikaner Roberto Kiefer, der das nicht akzeptieren will.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD, links) und AfD-Kandidat Roberto Kiefer, der wegen seiner Parteimitgliedschaft nicht als Bürgermeister von Nieder-Olm antreten darf. Fotos: picture alliance/dpa | Arne Dedert & privat
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles