Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Nordrhein-Westfalen: Grüne informieren Erstwähler – auf Arabisch

07.02.2025 - Eine Fahne der Partei Bündnis 90 / Die Grünen beim Besuch von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) bei der Politischen Mittagspause in Paderborn. Foto: Noah Wedel
Logo der Grünen: Sie laden migrantische Erstwähler zum Info-Abend. Foto: picture alliance / Noah Wedel | Noah Wedel
Nordrhein-Westfalen
 

Grüne informieren Erstwähler – auf Arabisch

Mit einer speziellen Veranstaltung wenden sich die Grünen in Unna an frisch Eingebürgerte. Ein Dolmetscher übersetzt den Info-Abend ins Arabische.
UNNA. Mit einer Einladung haben die Grünen in Unna (Nordhrein-Westfalen) auf eine besondere Zielgruppe gesetzt. Die Ortsgruppe setzte einen Informationsabend für neu eingebürgerte Migranten an, die in diesem Jahr erstmals bei der Kommunalwahl am 14. September stimmberechtigt sind.

In einem Beitrag auf Facebook formulierten die Grünen dazu: „Du bist neu eingebürgert, darfst zum ersten Mal wählen … Außerdem erfährst du, wie sich die Grünen für Integration einsetzen.“ Vorgesehen ist, daß typische Fragen beantwortet werden – etwa, welche Aufgaben der Stadtrat hat oder worin der Unterschied zwischen Kommunal- und Bundespolitik liegt.

Grüne wollen Barrieren überwinden

Die Partei verbindet die Informationsveranstaltung mit einem Einblick in ihre Arbeit vor Ort. In dem Beitrag wird betont, man wolle darstellen, wie die Grünen ihre Vorstellungen von Integration in Unna umsetzen.

Zur Überwindung sprachlicher Barrieren kündigten die Grünen zudem an, die Veranstaltung ins Arabische übersetzen zu lassen. Damit sollen auch Teilnehmer ohne ausreichende Deutschkenntnisse eingebunden werden. (rr)

