Will dem geplanten „Kind“ mit der SPD einen neuen Namen geben: Unionschef Friedrich Merz. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Ebrahim Noroozi

Diesen neuen Namen will Merz der GroKo geben

„GroKo“ war gestern – CDU-Chef Merz will eine neue Bezeichnung für das geplante Bündnis mit der SPD. Doch nicht nur der Name sorgt für Diskussionen, auch in den Verhandlungen gibt es noch offene Fragen.