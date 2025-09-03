Asylbewerber attackiert brutal Verkäufer und Kunden

Anzeige

FÜRSTENWALDE. Ein Asylbewerber aus Kamerun hat im brandenburgischen Fürstenwalde drei Menschen mit einem Pflasterstein verletzt. Der 27jährige drang am Montagabend in einen Handy-Shop ein und ging dort auf Mitarbeiter und Kunden los. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mann hatte dort rund zwei Wochen zuvor ein Hausverbot erhalten. Offenbar handelte es sich um eine Racheaktion.

Nach Polizeiangaben schlug der Täter einem 30jährigen Mitarbeiter den Stein ins Gesicht und verletzte zwei weitere Männer, die diesem zu Hilfe kamen. Ein 32 Jahre alter Angestellter erlitt dabei eine Armverletzung, ein 22jähriger Kunde wurde ebenfalls verletzt. Schließlich gelang es dem Personal, den Angreifer zu Boden zu bringen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Der Tatort ist die Eisenbahnstraße: In der einstigen Einkaufstraße und Flaniermeile hat sich in den vergangenen Jahren ein drastischer Wandel vollzogen. Junge ausländische Männer bestimmen die Szene. Viele frühere Ladenbesitzer haben ihre Geschäfte inzwischen aufgegeben.

Asylbewerber fällt immer wieder mit Gewalt auf

Die Beamten stellten bei der Durchsuchung des Kameruners auch ein Messer sicher. Vor dem Laden hatte sich eine größere Menschenmenge, vor allem von Migranten, gebildet. Die Situation wurde nach Angaben der Polizei unübersichtlich und aggressiv. Dutzende Einsatzkräfte sperrten den Bereich ab, während Sanitäter der Feuerwehr die Verletzten ambulant versorgten.

Bereits Mitte August war der Kameruner in dem Geschäft auffällig geworden. Damals zog er bei einem Streit mit einem Mitarbeiter ein Messer, nachdem er zuvor in einem Bekleidungsgeschäft eine Jacke gestohlen hatte. Kurz zuvor hatte er in einer Straßenbahn in Frankfurt (Oder) drei Fahrgäste verletzt, die ihn aufgefordert hatten, seine Musik leiser zu stellen.

Obwohl der Asylbewerber mehrfach festgenommen worden war, wurde er immer wieder entlassen. Nach der neuerlichen Attacke blieb er zunächst in Polizeigewahrsam. Gegen ihn laufen Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, Diebstahls und Hausfriedensbruchs. (fh)