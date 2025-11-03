Anschlag? Auto von AfD-Politiker Baumann abgebrannt

Anzeige

HAMBURG. Das Auto des Parlamentarischen Geschäftsführers der AfD-Bundestagsfraktion, Bernd Baumann, ist in der Nacht zu Montag vor dessen Wohnhaus im Hamburger Stadtteil Othmarschen in Brand geraten und zerstört worden. Nach Angaben seines Büros fing der Wagen gegen 3.20 Uhr Feuer. Der Tatort im Westen der Hansestadt.

Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Tat aus und der Staatsschutz ermittelt wegen Brandstiftung, teilte die Behörde mit. Nach ihren Angaben sei zunächst ein Auto in Brand gesetzt worden, woraufhin die Flammen auf drei weitere Fahrzeuge übergriffen. Vermutlich zündeten die Täter einen Reifen eines BMW X3 an, bevor das Feuer auf die umliegenden Autos übergriff. Halter des Wagens ist eine Frau, teilte die Polizei der JUNGEN FREIHEIT mit.

Baumann wurde vom Staatsschutz geweckt

Baumann wurde nach eigener Darstellung gegen 5 Uhr vom Staatsschutz über den Vorfall informiert. Ein privates Video, das der JF vorliegt, zeigt drei ausgebrannte Autos und ein weiteres mit deutlichen Brandschäden.

Brandermittler untersuchten am Montagvormittag die verkohlten Fahrzeuge und sicherten Spuren. Am Montagmorgen sicherten Brandermittler mit Atemschutzmasken Spuren an den ausgebrannten Wagen und machten Fotos. Hinweise auf die Täter gebe es bislang nicht. Die Polizei prüft, ob ein politisches Motiv vorliegt.

Auf der linksextremen Internetplattform Indymedia erschien am Montagnachmittag ein anonymer Beitrag, in dem Unbekannte die Verantwortung für den Brand übernehmen. „In der Nacht auf den 3.11.25 haben wir in Hamburg-Othmarschen den BMW von Bernd Baumann mit einem Brandsatz zerstört“, heißt es in dem Schreiben. Die Verfasser sprechen von „feurigen Grüßen an angeklagte, eingeknastete und untergetauchte Antifas“ und rufen dazu auf, sich „militant antifaschistisch zu organisieren“. Das Selbstbezichtigungsschreiben erschein nach den ersten Presseberichten und enthält kein Täterwissen. Es ist Bestandteil der Ermittlungen, heißt es von der Polizei gegenüber der JF. (sv)