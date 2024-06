Will den Auftritt von AfD-Chefin Alice Weidel auf dem Bundesparteitag in Essen verhindern: Oberbürgermeister Thomas Kufen (CDU). Fotos: picture alliance / Sammy Minkoff & BEAUTIFUL SPORTS | Buriakov

Was nun, AfD? Essen kündigt Mietvertrag kurz vor Parteitag

Ob der AfD-Bundesparteitag in Essen in drei Wochen stattfindet, ist unklarer denn je. Die CDU-geführte Stadt will der Partei keinen Zutritt zur Grugahalle mehr gewähren. Die AfD klagt.