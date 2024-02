Mit Güllewagen und Traktoren: Belgische Bauern belagern Brüssel

Anzeige

BRÜSSEL. In Brüssel sind Proteste der Bauern gegen ein Treffen der EU-Agrarminister eskaliert. Etwa 900 Traktoren blockierten am Montag Straßen in der Innenstadt, einige Landwirte zündeten Pyrotechnik und schütteten Gülle auf die Straße. Zudem durchbrachen einige Traktoren von der Polizei errichtete Straßensperren, wie die Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf die Polizei meldete.

Landwirte durchbrechen eine Polizeiblockade und betreten das Europaviertel in #Brüssel, während sich die europäischen Landwirtschaftsminister zu einem Gipfeltreffen versammeln. #Bauernproteste pic.twitter.com/RyKsYLgcsu — Mittelstand in Mittelfranken (@MittelstandMfr) February 26, 2024

Seit mehreren Wochen gehen in verschiedenen EU-Ländern Landwirte auf die Straßen. Sie werfen der EU vor, mit Klimaauflagen und Handelsabkommen das Agrargewerbe zu schädigen. Die EU-Kommission gab sich zuletzt kompromißbereit. Beim heutigen Treffen sollen die Agrarminister der EU-Mitgliedsstaaten über die Vorschläge beraten.

Auch in Madrid haben Bauern Proteste für heute angekündigt. Die Polizei rechnet mit etwa 5.000 Landwirten in der spanischen Hauptstadt. (st)