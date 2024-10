Kritik an Sommermärchen-Video: Das will die Bundeszentrale jetzt ändern

Im Juli behauptet die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) in einem Video, die WM 2006 sei schuld am „Rechtsruck in Deutschland“. Nach heftiger Kritik löscht die Behörde den Clip wieder und kündigt eine Qualitätsprüfung an. Die Ergebnisse liegen der JF nun exklusiv vor.