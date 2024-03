„Sie mordeten systematisch von Tür zu Tür“

Angehörige von Hamas-Geiseln des 7. Oktobers demonstrieren in Israel für einen diplomatischen Austausch der Gefangenen: Auch in Deutschland nehmen antisemitische Vorfälle zu Foto: picture alliance / newscom | DEBBIE HILL

Nach der ersten Terror-Welle, in der Bewohner des Kibbuz Nahal Oz vergewaltigt und ermordet wurden, kamen Zivilisten aus Gaza mit ihren Kindern, um zu plündern. Das berichten zwei junge Männer, die das Hamas-Massaker am 7. Oktober überlebt haben und derzeit in Düsseldorf zu Gast sind.