Festnahme: IS-Terrorist reist nur ein, um Anschläge zu begehen

ESSLINGEN. Die Bundesanwaltschaft hat am Mittwoch ein mutmaßliches Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) festnehmen lassen. Der Zugriff erfolgte im baden-württembergischen Esslingen. Der Iraker hatte sich den Ermittlungen zufolge bereits spätestens 2016 im Irak dem IS angeschlossen und anschließend auch für ihn gekämpft.

Im Oktober 2022 reiste Mahmoud A. nach Deutschland ein – offenbar nur zu dem Zweck, um hier im Auftrag der Terrororganisation Anschläge zu verüben. Als „Schutzsuchender“ erhielt er seitdem alle finanziellen und materiellen Unterstützungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Viele Polizisten nehmen IS-Terrorist fest

Der Generalbundesanwalt teilte mit: „Nach seiner Einreise in die Bundesrepublik Deutschland im Oktober 2022 hielt er sich für die Begehung von Anschlägen im Auftrag des IS bereit.“

Die Festnahme des IS-Terroristen erfolgte aufgrund eines Haftbefehls eines Ermittlungsrichters am Bundesgerichtshof vom Montag. Sie wurde von Beamten des Bundeskriminalamts mit Unterstützung von Kräften des Landeskriminalamts Baden-Württemberg sowie der Kriminalpolizeidirektion Esslingen durchgeführt. (fh)