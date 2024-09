Diese Sonderregel wird das Wahlergebnis in Brandenburg ändern

In Brandenburg reicht ein gewonnenes Direktmandat für den Einzug ins Parlament. Werden sich Grüne, Linke oder Freie Wähler darüber in den Landtag retten? Eine Partei wird es schaffen, wie ein JF-Blick in die Wahlkreisprognose zeigt. Dadurch ändert sich fast alles.