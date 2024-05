Forderung an Bundesregierung

CDU-Politiker will Kalifat-Rufe unter Strafe stellen

Die Islamisten-Demonstration in Hamburg schlägt nach wie vor hohe Wellen. Der CDU-Politiker Christoph de Vries will Rufe nach der Errichtung eines Kalifats in Deutschland nicht länger tolerieren und schlägt konkrete Gesetzesänderungen vor.