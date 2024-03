Betrüger verkaufen Deutschtest-Antworten für Migranten

Anzeige

DÜSSELDORF. In Nordrhein-Westfalen ist ein Fall von illegalem Handel mit den Lösungen für Deutschtests für Einwanderer bekannt geworden. Konkret geht es um die vom Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) angebotenen Integrationkurse. Gegen eine Bezahlung von 250 Euro konnte man an die offiziellen Prüfungsunterlagen des Migrationsamtes mit Antworten und arabischsprachigen Erklärungen gelangen, berichtet der WDR. Recherchen zufolge richteten die Betrüger eine Telegram-Gruppe ein, in der die Blätter zwei Tage vor der Prüfung veröffentlicht wurden.

Die für die bundesweite Abwicklung der Sprachtests zuständige „Gesellschaft für Akademische Studienvorbereitung und Testentwicklung e. V.“ (G.A.S.T.) bestätigte die Echtheit der in Umlauf gebrachten Tests. Der genaue Grund für das Leck bleibt derzeit unklar. „Hier wird an jedem zweiten Wochenende sehr viel Papier durch die Republik geschickt, das durch sehr viele Hände geht“, sagte der Vereinsvorsitzende Jörn Weingärtner dem WDR. Sobald die Lücke identifiziert sei, werde man sie schließen, versicherte er.

An den zweiwöchentlichen Deutschtests nehmen rund 20.000 Migranten teil

Für den Leiter der BAMF-Referatsgruppe für Integrationskurse, Benjamin Beckmann, seien einzelne Personen bei den zuständigen Prüfungsstellen verantwortlich. „Am naheliegendsten ist, daß hier eine Person – wahrscheinlich mit mehreren Mitwissenden – den Sicherheitsumschlag mit den Prüfungsunterlagen vorschriftswidrig geöffnet und diese Unterlagen abfotografiert hat“, teilte er dem Sender mit. Den betreffenden Instituten drohen laut Beckmann möglicherweise der Verlust ihrer Lizenz.

Der Deutschtest für Zuwanderer ist eine der Voraussetzungen für eine Niederlassungserlaubnis in Deutschland. Alle zwei Wochen nehmen rund 20.000 Migranten bei rund 1.500 Trägern an den Prüfungen teil. Bereits 2012 war es zu einem ähnlichen Betrugsfall gekommen. Eine Sprachschule mit Niederlassungen in Hagen, Wuppertal und Lünen hatte für die Teilnehmer die richtigen Antworten gegen Bezahlung angekreuzt, auch für jene, die nicht anwesend waren. (kuk)