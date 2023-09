WHO-Pandemievertrag: Bundesverfassungsgericht schmettert Klage ab

Die Beschwerdeführerin argumentierte in ihrem Antrag, daß die WHO durch den geplanten Vertrag „legislative und exekutive Gewalt“ bekommen soll. Hierdurch werde die Souveränität der Mitgliedsstaaten aufgehoben. Die Richter mahnten hingegen an, daß sich die Frau nicht detailliert mit den konkreten Wirkungen der einzelnen Artikel auseinandergesetzt habe. Sie zeige nicht auf, daß die derzeitigen Entwürfe auf eine mit dem Grundgesetz unvereinbare Hoheitsrechtsübertragung an die WHO abzielen.