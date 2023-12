„Nicht mehr als eine Kugel Eis“-Mann verläßt vorzeitig den Bundestag

BERLIN. Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin hat angekündigt, zum Jahreswechsel sein Bundestagsmandat niederzulegen. Der seit einem Vierteljahrhundert amtierende Abgeordnete merkte an, der richtige Zeitpunkt sei gekommen, um „selbstbestimmt“ zu gehen. „Diese Partei, diese Fraktion hat mir doch ermöglicht, alles zu werden, was man als Grüner werden kann“, bekräftigte er im Gespräch mit dem Spiegel .

Trittin: „Die Energiewende war mein größter politischer Erfolg“

Er gilt als eine der führenden Figuren des linken Flügels der Grünen. Während seines Studiums in Göttingen engagierte er sich in den linksradikalen Studentengruppen. Seit 1980 ist Trittin Mitglied bei den Grünen, zwischen 1994 und 1998 war er Teil ihrer Doppelspitze. Nach der Bundestagswahl 1998 hatte er sieben Jahre lang das Bundesumweltministerministerium unter Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) geführt. Dabei war er einer der wichtigsten Fürsprecher der Energiewende . 2004 versicherte er, diese werde den durchschnittlichen Haushalt „nicht mehr als eine Kugel Eis“ kosten. Später ruderte er zurück und räumte ein, er habe sich verschätzt.

Im Interview bezeichnete er die Energiewende dennoch als seinen größten politischen Erfolg. „Schauen Sie sich die jetzigen Investitionsströme in den USA, in China und Indien an: Milliarden fließen in den Aufwuchs der Erneuerbaren“, betonte der Bundestagsabgeordnete. Mit dem Atomausstieg als Anlaß für deutsche Investitionen in den Sektor sei diese Technik „weltweit wettbewerbsfähig“ geworden. (kuk)