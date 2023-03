Münster: Unbekannter ersticht 31jährigen nach Streit auf Kirmes

Anzeige







MÜNSTER. Ein 31 Jahre alter Mann ist nach einer Messerattacke auf der Kirmes in Münster an seinen Verletzungen gestorben. Er war am Samstagabend beim Volksfest „Send“ mit dem bislang unbekannten Täter in Streit geraten, woraufhin dieser zustach, teilte die Polizei und Staatsanwaltschaft der nordrhein-westfälischen Stadt mit.

Den Schilderungen zufolge ereignete sich die Auseinandersetzung an einem Karussell, das parallel zur Straße Schloßplatz aufgestellt war. Dort habe der Angreifer im Streit ein Messer gezückt und auf seinen Kontrahenten eingestochen.

Opfer stirbt noch auf Kirmes in Münster – Täter flüchtet

Das 31 Jahre alte Opfer verstarb nach vergeblichen Reanimationsmaßnahmen noch vor Ort. Der Täter flüchtete derweil nach der Attacke.

Den Angreifer beschreiben die Beamten als circa 1,80 Meter groß, mit schwarzen, an der Seite kurz rasierten Haaren. Er habe eine hellgraue Jogginghose und einen gleichfarbigen Kapuzenpullover getragen.

Begleiter des Angreifers soll „Südländer“ sein

Er soll zudem nicht alleine unterwegs, sondern in Begleitung gewesen sein. Es handle sich um einen Mann mit „südländischem“ Aussehen, der laut Zeugenaussagen schwarz gekleidet, schlank und sportlich war.

Im Mai vergangenen Jahres hatte ein ähnlicher Fall im Sauerland für Aufsehen gesorgt. Damals gerieten zwei Besucher, bei denen es sich um Vater und Sohn handelte, in einen Streit mit sechs Ausländern. Die als „Südländer“ beschriebenen jungen Männer schossen daraufhin wild um sich und und töteten dabei einen offenbar unbeteiligten 40jährigen. (zit)