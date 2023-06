Angriff auf Juden in Frankfurt: Täter rief „Allahu akbar“

Anzeige

FRANKFURT AM MAIN. Fünf Jugendliche haben am Donnerstag in Frankfurt am Main eine jüdische Besuchergruppe aus den USA am jüdischen Denkmal attackiert. Der Staatsschutz nahm Ermittlungen wegen versuchter schwerer Körperverletzung auf. Einer der jungen Männer warf laut Polizeiangaben eine gefüllte Plastik-Flasche in Richtung einer Besucherin, die sich etwas abseits ihrer Gruppe befand. Die Flasche habe die Frau verfehlt und sei nahe von ihr auf dem Boden aufgeschlagen. Der Flaschenwerfer habe dabei den islamischen Ruf „Allahu akbar“ („Allah ist am größten“) gerufen, teilte die Polizei mit.

Ein Mitarbeiter der Stadt, der die jüdischen Besucher begleitete, wies die Jugendlichen daraufhin zurecht und der Flaschenwerfer entschuldigte sich, wie die Polizei mitteilte. Die jungen Männer hätten sich dann entfernt. Die Polizei fahnde derweil nach dem etwa 18 bis 20 Jahre alten Mann.

Die Tat geschah unmittelbar an der jüdischen Erinnerungsstätte nahe der Europäischen Zentralbank in Frankfurt. Von dort aus wurden im Nationalsozialismus zwangsweise über 10.000 Juden mit Zügen in Konzentrations- und Vernichtungslager deportiert. Die jüdischen Besucher sind Kinder und Enkelkinder von in Frankfurt geborenen Juden und besuchten die Frankfurter Gedenkstätte.

Stadt Frankfurt ist schockiert

Frankfurts Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) zeigte sich entsetzt von dem Vorfall. „Das ist völlig inakzeptabel“. Der Kampf gegen Antisemitismus und Rassismus sei „leider auch in unserer Stadt“ weiter nötig.

Der hessische Antisemitismusbeauftragte Uwe Becker (CDU) bemerkte, „daß gerade Menschen, deren Familien in Frankfurt in der Zeit des Nationalsozialismus schreckliches Unrecht angetan wurde, ausgerechnet an diesem Ort so attackiert wurden, ist besonders schlimm und beschämend“.

Die Stadt selbst äußerte sich auf Twitter: „Wir sind fassungslos und beschämt, dass eine jüdische Besuchsgruppe heute an der Erinnerungsstätte an der Großmarkthalle sowohl verbal als auch tätlich antisemitisch angegriffen wurde.“

Wir sind fassungslos und beschämt, dass eine jüdische Besuchsgruppe heute an der Erinnerungsstätte an der Großmarkthalle sowohl verbal als auch tätlich antisemitisch angegriffen wurde. Das können wir so nicht stehen lassen, da sind wir uns einig: #DasIstNichtFrankfurt! (1/5) 🧵 pic.twitter.com/vZdcgWkUNz — Frankfurt am Main (@Stadt_FFM) June 29, 2023

