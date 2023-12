Große Mehrheit lehnt Bürgergeld-Erhöhung ab

Anzeige

BERLIN. Das Finanzchaos der Bundesregierung führt zu Sparzwängen. Nun hat der „Deutschlandtrend“ von ARD und Welt ergeben, welche Ausgaben die Deutschen ablehnen. Mit 64 Prozent meinen die meisten Befragten, die Ampel solle beim Bürgergeld sparen.

Zum 1. Januar wird das ehemalige Hartz IV um weitere zwölf Prozent erhöht. SPD und Grüne weigern sich, die Steigerung zurückzunehmen. Auch die Chefin der Arbeitsagentur, Andreas Nahles (SPD), hat zuletzt betont, die Erhöhung sei nicht mehr rückgängig zu machen. Die meisten Bürgergeld-Empfänger sind Ausländer, die nie in die Sozialversicherung eingezahlt haben.

Steigendes Bürgergeld plus Miete plus Nebenkosten

Ein Alleinstehender erhält bisher schon 502 Euro. Demnächst werden es 562,24 Euro sein. Ein Paar, das zusammenwohnt, erhält eine Steigerung von jetzt 902 auf dann 1.010,24 Euro. Zusätzlich zahlt der Steuerzahler den Bürgergeldempfängern die Miete plus Nebenkosten.

Am zweihäufigsten nennen die Deutschen „Militärhilfe für die Ukraine“ bei der Frage, wo gespart werden solle. 54 Prozent sind dieser Meinung. Die „Umstellung der Wirtschaft in Richtung mehr Klimafreundlichkeit“ sehen 41 Prozent als Sparpotential.

Kritik an Kosten für Klimaschutz

62 Prozent meinen zudem: „Deutschland macht schon so viel gegen den Klimawandel. Jetzt sollen erst einmal andere Länder mehr tun.“

Um sieben Punkte auf 60 Prozent stieg die Zustimmung zu dem Satz, in der Debatte über die Klimapolitik werde „zu viel Angst geschürt“. Daß ökologische Kosten von Produkten und Dienstleistungen per CO₂-Steuer stärker in den Preis einfließen sollten, meinen nur 36 Prozent. (fh)