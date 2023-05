…Und die nächste Grapsch-Attacke in einem deutschen Freibad

Anzeige







STUTTGART. Die Stuttgarter Polizei hat einen jungen Mann festgenommen, der am Pfingstwochenende mehrere Frauen in einem Freibad der Stadt betatscht haben soll. Es handelt sich bei dem Verdächtigen um einen 23 Jahre alten Syrer, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten.

Den Schilderungen zufolge befanden sich am Sonntag nachmittag zwei 18jährige Frauen in einem Familienbecken des Bades, als eine Gruppe junger Männer immer wieder an ihren vorbeischwamm. Zwei von ihnen sollen die beiden schließlich an den Po gefaßt haben. Die Polizei nahm einen der Täter noch vor Ort fest und übergab ihn seiner Mutter. Er ist 13 Jahre alt.

Mann berührt Mädchen im Freibad im Intimbereich

Kurz nach dem Vorfall sollen sich zwei Männer im Alter von 22 und 23 Jahren einer Zwölfjährigen genähert haben. Laut den Beamten berührte einer von ihnen das Kind daraufhin im Intimbereich. Auch diese beiden Männer wurden festgenommen. Den 23jährigen Syrer führten sie auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vor, der erließ einen Haftbefehl.

Am Montag folgte gleich der nächste Vorfall. Vier Männer im Alter von 20 bis 30 Jahren begrapschten insgesamt vier Mädchen, die 13, 14 und 15 Jahre alt sind. Die Polizei nahm einen 29 Jahre alten Mann fest. Mittlerweile ist er aber wieder auf freiem Fuß. (zit)