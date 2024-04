Klimaschutz: FDP-Verkehrsminister droht mit Fahrverboten

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) sieht wegen des Klimaschutzes Fahrverbote auf die Deutschen zukommen, wie zuletzt in den 1970er Jahren wegen der Ölkrise. Fotos: picture-alliance (2)/ Geisler-Fotopress | Frederic Kern & dpa | Ossinger

Wissing bringt in einem Brief an die Ampel-Fraktionschefs „flächendeckende und unbefristete Fahrverbote“ ins Spiel. Hintergrund sind das Klimaschutzgesetz und eine Blockade der Grünen.