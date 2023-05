Feier zur „Niederwerfung des Faschismus“ mit AfD-Besuch

Anzeige







BERLIN. Der Partei- und Fraktionsvorsitzende der AfD, Tino Chrupalla, hat an einem Empfang der russischen Botschaft zur Erinnerung an die Niederlage Deutschlands im Zweiten Weltkrieg besucht. Dabei überreichte der Bundestagsabgeordnete dem russischen Botschafter in Deutschland, Sergej Netschajew, eine Tasse mit preußischem Adler als Geschenk. Dies habe er nicht getan, „um für die Befreiung zu danken“, sondern, „um die deutsche Sicht auf Geschichte und Gegenwart zu erläutern“.

Ebenfalls am Empfang nahmen der AfD-Ehrenvorsitzende Alexander Gauland, Altkanzler Gerhard Schröder, der frühere SED-Generalsekretär Egon Krenz, Linkspartei-Politiker Klaus Ernst sowie die Botschafter mehrere asiatischer und afrikanischer Staaten teil.

Botschafter warnt vor „Nazis“

Netschajew warnte laut Bericht der Zeitung weiter vor einem „Wiederaufleben des Nazismus“. Derzeit werde versucht, „die Geschichte zu verfälschen, um sie der aktuellen politischen Agenda anzupassen, um die Opfer und die Schlächter, die Sieger und die Besiegten gleichzusetzen“. In manchen Ländern würden „Nazis und ihre Handlanger als Nationalhelden gepriesen, die Heldentat der Roten Armee diskreditiert, sowjetische Kriegsgräber geschändet, Denkmäler zerstört und die Symbole des Landes, das für den Sieg über den Nationalsozialismus den höchsten Preis bezahlt hat, verboten“, monierte der Botschafter.

Chrupalla hatte Anfang Februar mit einer ähnlichen Aktion für Aufsehen gesorgt. Damals besuchte er zusammen mit Netschajew einen russischen Soldatenfriedhof in den Seelower Höhen und legte einen Kranz nieder. Den deutschen Gefallenen gedachte der AfD-Chef allein. Zu einer von der Botschaft verbreiteten Mitteilung zu dem Treffen ging Chrupalla später auf Distanz. (ho)