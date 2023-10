Chrupalla im Krankenhaus: Ramelow verhöhnt die AfD

Anzeige

ERFURT. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linkspartei) hat nach dem mutmaßlichen Übergriff auf Tino Chrupalla die AfD verhöhnt. Diese suhlten sich in der „Opferrolle“, suggerierte Thüringens Ministerpräsident auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter): „Warum nur, warum fällt mir das heute ein? Ich weiß es gar nicht, aber es kam mir heute morgen so in den Sinn!“

Warum nur, warum fällt mir das heute ein? Ich weiß es gar nicht, aber es kam mir heute morgen so in den Sinn! pic.twitter.com/uOAo9fUKre — Bodo Ramelow (@bodoramelow) October 5, 2023

Hintergrund ist der mutmaßliche Angriff auf den AfD-Bundesvorsitzenden am Mittwochnachmittag. Dieser sollte in Ingolstadt bei einer Wahlkampfveranstaltung der Partei auftreten, wurde jedoch vor seiner geplanten Rede ins Krankenhaus gebracht. Nach Informationen der JUNGEN FREIHEIT haben die Ärzte einen Einstich im Körper des 48jährigen festgestellt. Zudem sprachen mehrere Augenzeugen von einer gefundenen Nadel, die als Tatwaffe habe fungieren können.

Restle: AfD muß bekämpft werden

Auch andere linke Prominente äußerten sich zu dem Vorfall. Der Chefredakteur und Moderator des ARD-Politmagazins „Monitor“, Georg Restle, bezeichnete die AfD als eine „im Kern rechtsextreme Partei“, die „bekämpft werden“ müsse, obwohl Gewalt „nie die Lösung“ sei.

Grundsätzlich:

1. Rechtsextremismus muss bekämpft werden.

2. Gewalt ist nie die Lösung.

3. Journalisten sollten recherchieren, nicht spekulieren.

4. Die AfD ist eine im Kern rechtsextreme Partei.

5. Rechtsextremismus muss bekämpft werden. — Georg Restle (@georgrestle) October 5, 2023

Der auf X bekannte Moderator Michael „Micky“ Beisenherz, brachte den Fall Chrupalla in Verbindung mit der Aiwanger-Affäre. Der Beitrag wurde unter anderem von der ehemaligen Berliner Staatssekretärin Sawsan Chebli (SPD) weiterverbreitet.

in Sachen #Chrupalla wäre es vielleicht gut, Helmut Aiwanger zu fragen, wo er zur Tatzeit war. — Micky Beisenherz 🍌 (@MickyBeisenherz) October 5, 2023

(kuk)

Redaktioneller Hinweis: In einer früheren Version hieß es, der Beitrag sei von Ramelow gelöscht worden. Er ist weiterhin abrufbar.