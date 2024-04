Grüne in Sachsen-Anhalt fordern bundesweite Task-Force gegen die AfD

Anzeige

MAGDEBURG. Der Landesvorstand der Grünen in Sachsen-Anhalt will eine bundesweit zentrale Task-Force gegen die AfD einrichten. Diese solle „die Erkenntnisse der Verfassungsschutzämter und der Zivilgesellschaft zur AfD und verfassungsfeindlichen Bestrebungen ihrer Mitglieder fortlaufend“ zusammenführen, schreibt der Vorstand in einem Antrag für den Landesparteitag der Grünen in Sachsen-Anhalt, der am kommenden Samstag in Magdeburg stattfindet.

Ziel sei es, genügend Beweise für die Verfassungsfeindlichkeit der AfD zu sammeln. „Nur auf Grund einer solchen Materialsammlung können die Erfolgsaussichten für einen Verbotsantrag oder einen Entzug der Parteienfinanzierung juristisch fundiert beurteilt werden“, heißt es in dem Antrag.

Beamte effizienter aus dem Staatsdienst entfernen

Darüber hinaus solle sich der Landtag von Sachsen-Anhalt auf den Fall vorbereiten, „daß eine rechtsextreme Fraktion stärkste Kraft wird oder mehr als ein Drittel der Mandate erringt“. Es gehe darum, „den Blick auf verfassungs- und parlamentsrechtliche Fragestellungen zu lenken, mit denen das Parlament seine Krisenfestigkeit erhöhen kann“. Als weitere Maßnahmen gegen die AfD nehmen die Grünen das Verfassungsgericht in Sachsen-Anhalt, den öffentlichen Dienst sowie das Waffenrecht in den Fokus. Was das Verfassungsgericht angeht, wollen sie dessen Organisationshoheit und „die Bindungskraft seiner Entscheidungen unmittelbar in der Verfassung verankern“. Um Beamte, die sich verfassungsfeindlich betätigen oder Mitglied erwiesen extremistischer Parteien sind, effizienter aus dem Staatsdienst zu entfernen, solle „die Zuständigkeit für Disziplinarverfahren in der Landesverwaltung gebündelt werden“.

Grüne wollen Polizei „demokratiefest“ machen