„Krieg gegen Rußland“? Wagenknecht rudert zurück

BERLIN. Nachdem Linkspartei-Politikerin Sahra Wagenknecht die Politik der Grünen als „wahnsinnigen Krieg gegen Rußland“ bezeichnet hat, ist die Linken-Politikerin unter Druck geraten. In einem späteren Beitrag relativierte sie ihre vorherigen Äußerungen und sprach von einem „zu verurteilenden und völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Rußlands“. Jedoch sei die Annahme, diesen durch Waffenlieferungen und Wirtschaftssanktionen beilegen zu können, „irre und gefährlich“, schrieb Wagenknecht auf Twitter.

Der EU-Abgeordnete Dennis Radtke (CDU) nannte Wagenknecht „selbst für Linke verdammt abgedreht“ und beschuldigte den Kreml, einen „Vernichtungskrieg gegen die Ukraine“ zu führen. Auch aus Wagenknechts eigener Partei kam harsche Kritik an ihren Äußerungen. Linken-Parteivorsitzende Janine Wissler stellte klar, die Linke kritisiere die Energiepolitik der Bundesregierung deutlich, jedoch führe Rußland derzeit einen „Angriffskrieg gegen die Ukraine“. Wer das anders darstelle, verdrehe die Fakten und vertrete nicht die Position der Linkspartei.

Könnte auch so eins zu eins aus der #AfD kommen, was @SWagenknecht hier in den Raum stellt.Ein enges Rennen,wer der nützlichste Idiot Putins ist. Den Vernichtungskrieg gegen die #Ukraine als Krieg des Westens gegen Russland umdeuten-das ist selbst für Linke verdammt abgedreht https://t.co/pTaemPrLvU

— Dennis Radtke (@RadtkeMdEP) August 1, 2022