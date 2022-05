NRW: Alternativen für morgen

Deutschlands größtes Bundesland Nordrhein-Westfalen steht vor der Wahl. Doch wie steht es um die AfD an Rhein und Ruhr, wofür steht insbesondere der Parteinachwuchs im Westen der Republik?

In dieser JF-TV-Reportage begleiten wir zwei ambitionierte Nachwuchspolitiker durch ihre höchst unterschiedlichen Wahlkreise in NRW. Zum einen die albanischstämmige Enxhi Seli-Zacharias, die in Gelsenkirchen für die AfD antritt. Sie führt uns durch den Brennpunkt Gelsenkirchen-Ückendorf und schildert, welche Folgen die EU-Osterweiterung samt Armutsmigration dort hat. „Ich erlebe eine Zunahme des Kinderkopftuches und das ist etwas, das mich stark beunruhigt! Diese Kultur macht sich hier breit. Davor warne ich. Wenn wir da nicht Einhalt gebieten, werden wir eine ganze Generation verlieren!“, betont Seli-Zacharias.

Zum anderen treffen wir den JA-Bundesvorsitzenden Carlo Clemens im ländlichen Rheinisch-Bergischen Kreis, wo die typischen AfD-Themen kaum eine Rolle spielen. So muß sich Clemens andere Themen suchen – und zeigt uns, welche. Zwei Kandidaten, zwei Wahlkreise – die Bedingungen könnten unterschiedlicher kaum sein, die Botschaft jedoch ist dieselbe: für eine deutsche Leitkultur, in den Städten genauso wie auf dem Land. „Wir wollen als AfD die deutsche Leitkultur stärken. Wir wollen nicht, daß Deutschland einfach nur ein Siedlungsgebiet ist, wo sich jeder ansiedeln kann, und jeder macht was er will, sondern wir wollen den kulturellen Charakter Deutschland bewahren“, erklärt Clemens.

