Elon Musk kündigt Ende von Trump-Verbannung an

AUSTIN. Tesla-Chef Elon Musk hat angekündigt, im Falle einer erfolgreichen Übernahme von Twitter, die Sperre für Ex-US-Präsident Donald Trump auf dem Kurznachrichtendienst aufzuheben. Musk bezeichnete die damalige Entscheidung Twitters in einem Videointerview als „moralisch falsch“ und „extrem dumm“.

BREAKING: @ElonMusk says he would reverse Trump’s suspension from Twitter and called the ban „morally wrong“ and „flat out stupid.“ pic.twitter.com/ahRTaO5caV

— Benny Johnson (@bennyjohnson) May 10, 2022