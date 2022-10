„Letzte Generation“: Klima-Kleber legen wieder Verkehr lahm

BERLIN. Die selbsternannten Klimaretter der „Letzten Generation“ haben erneut den Berufsverkehr in Berlin blockiert. Am Montag morgen klebten sie sich an verschiedenen Stellen auf Autobahnabfahrten fest, berichtete die B.Z.

In den sozialen Medien verbreitete die „Letzte Generation“ Bilder und Videos der Aktionen. Die Gruppierung rechtfertigte die Eingriffe in den Straßenverkehr damit, daß die Bundesregierung zu wenig gegen den Klimakrise tue. Mitglieder verlangten unter anderem ein Tempolimit von 100 Km/h auf Autobahnen.

WAS, WENN DIE REGIERUNG DAS HIER NICHT IM GRIFF HAT? Unser Zuhause und unsere Zukunft entgleiten uns. Die Regierung ergreift nicht mal einfachste Sicherheitsmaßnahmen. Ärztinnen, Erzieher, Studierende – Menschen – stoppen heute in Berlin #FürAlle den Verkehr mit dieser Frage: pic.twitter.com/PSY2ELGtDS — Letzte Generation (@AufstandLastGen) October 10, 2022

„Wir müssen jetzt mal Klartext reden. Dieser Sommer war der heißeste in Europa seit Beginn der Aufzeichnungen. Die extreme Hitze forderte im ganzen Land tausende Todesopfer. Wir haben einen Notfall!” – Jakob Beyer heute #FürAlle auf der Straße pic.twitter.com/pB9pkloVZR — Letzte Generation (@AufstandLastGen) October 10, 2022

Die Polizei sperrte die Blockaden laut Bild-Zeitung ab. Anschließend entfernten die Beamten die Blockierer von der Fahrbahn.

„Letzte Generation“ macht Drohung wahr

Der Sprecher der Gewerkschaft der Polizei, Benjamin Jendro, äußerte gegenüber der B.Z. die Hoffnung, daß die Justiz härter als bislang reagieren werde. „Losgelöst von den politischen Ansichten ist mittlerweile auch juristisch entschieden worden, daß wir hier über Straftaten reden. Da die bisherigen Urteile anscheinend noch nicht genügend abschrecken, hoffen wir, daß die Richter aus den Versäumnissen der letzten Klebewellen gelernt haben und mittels temporärer Ingewahrsamnahme wenigstens Folgeaktionen verhindern.“

In den vergangenen Monaten hatte die „Letzte Generation“ in ganz Deutschland immer wieder den Verkehr in einigen Städten lahmgelegt. Für diesen Herbst droht sie mit weiteren Blockaden. (ag)