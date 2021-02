Er hat einen weiten Weg zurückgelegt: Vom Christdemokraten, der in Hessen und in Bonn vor allem hinter den Kulissen wirkte, zum prominentesten Kopf der AfD und Vorsitzenden der größten Oppositionsfraktion im Bundestag. Und auch seine politischen Positionen haben sich im Lauf der Zeit gewandelt. Am heutigen Samstag wird Alexander Gauland 80 Jahre alt.