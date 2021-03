Verfassungsschutz stuft gesamte AfD als Verdachtsfall ein

BERLIN. Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) hat Berichten zufolge die gesamte AfD als Rechtsextremismus-Verdachtsfall eingestuft. Behördenchef Thomas Haldenwang habe am Mittwoch allen Landesämtern mitgeteilt, daß der Schritt am 25. Februar erfolgt sei, berichtet der Tagesspiegel. Damit kann der Verfassungsschutz nachrichtendienstliche Mittel einsetzen, darunter die Überwachung des E-Mail-Verkehrs oder das Einsetzen von V-Leuten. Davon ausgenommen seien vorerst Abgeordnete in Bund, Ländern und EU-Parlament sowie Kandidaten für die Wahlen in diesem Jahr.

Der Entscheidung vorausgegangen sei eine nochmalige Überarbeitung eines rund 1.000 Seiten langen Gutachtens, das bereits im Januar vorgelegen habe. Allerdings soll das Bundesinnenministerium aufgrund juristischer Risiken dafür kein grünes Licht gegeben haben. Die neue Fassung wurde nun offenbar abgesegnet.

Laut einem übereinstimmenden Bericht des Spiegels liefert das Gutachten Anhaltspunkte dafür, daß die AfD gegen die Menschenwürdegarantie und das Demokratieprinzip im Grundgesetz verstoße. Maßgeblich für die Einstufung sei auch der Einfluß des formal aufgelösten „Flügels“ auf die Gesamtpartei. Hinzu kämen Verbindungen zu Organisationen wie der „Identitären Bewegung“, „Ein Prozent“ und dem „Institut für Staatspolitik“ sowie dem Compact-Magazin.

Offiziell keine Bestätigung wegen AfD-Klagen

Das BfV wollte auf Nachfrage der Medien die Entscheidung nicht bestätigen. Hintergrund sind Eilverfahren beim Verwaltungsgericht Köln, mit denen die AfD gegen den Verfassungsschutz vorgehen will. Die Behörde hatte den Richtern versichert, eine eventuelle Bewertung der AfD als Verdachtsfall nicht publik zu machen, ehe die Eilverfahren beendet seien. Die Landesämter mußte Haldenwang den Berichten zufolge jedoch informieren.

Bereits zuvor waren mehrere Landesverbände der AfD als Verdachtsfälle eingestuft worden. Zuletzt geriet die AfD Sachsen ins Visier des Geheimdienstes. Auch in Thüringen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt wird die Oppositionspartei als Verdachtsfall beobachtet. (ls)