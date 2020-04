Trotz Coronakrise: Rückkehrer aus Ostasien werden nicht untersucht

Die Coronapandemie hat Deutschland fest im Griff. Während den Bürgern bereits in mehreren Bundesländern empfindliche Geldstrafen bei Verstößen gegen die Schutzmaßnahmen drohen, landen immer noch Flugzeuge aus Asien, deren Insassen ohne Gesundheitskontrolle den Flughafen verlassen.

Ricardo Writte, der Sonntag nach einem längeren Aufenthalt in Vietnam mit Zwischenstopp in Doha auf dem Frankfurter Flughafen landete, sagte der JUNGEN FREIHEIT: „Es war nichts los in Frankfurt, keine zusätzlichen Kontrollen, nicht mal Fieber wurde gemessen.“ Offenbar gebe es noch keine Regelungen. Angesichts der derzeitigen Situation in Deutschland wundere er sich. In Vietnam werde an jeder Ecke Fieber gemessen und dort hätten sie das Virus „einigermaßen“ im Griff.

Curio: Iraner reisen ohne Gesundheitskontrolle ein

Das südostasiatische Land wies laut Johns Hopkins University am 31. März 207 mit dem Coronavirus Infizierte auf. In Deutschland lag die Zahl demnach bei 68.180.

Unterdessen bezeichnete der AfD-Bundestagsabgeordnete Gottfried Curio es auf Twitter als „unfaßbar“, daß auch Reisende aus dem Risikogebiet Iran immer noch ohne medizinische Kontrollen ins Land kommen könnten. Das habe das Bundesinnenministerium zugegeben.

Bereits Mitte März hatte unter anderem der WDR darüber berichtet, daß Flüge aus den Hochrisikogebieten China und dem Iran Personen ohne Gesundheitskontrolle nach Deutschland bringen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hatte damals angekündigt, Flüge aus den beiden Ländern zu unterbinden. Wie die jüngsten Fälle zeigen, hat sich daran nichts geändert.