Uni Greifswald streicht Ernst Moritz Arndt aus dem Namen

GREIFSWALD. Die Universität Greifswald hat den Schriftsteller und Freiheitskämpfer Ernst Moritz Arndt aus ihrem Namen getilgt. An diesem Freitag tritt die neue Grundordnung in Kraft, nach der die Hochschule künftig nur noch Universität Greifswald heißt.

Um den Namen hatte es lange Zeit Streit gegeben. Ursprünglich hatte der Senat der Uni im Januar 2017 beschlossen, den Namen Ernst Moritz Arndt abzulegen. Bei einer darauffolgenden internen Abstimmung sprach sich jedoch eine Mehrheit für die Beibehaltung des Namens aus.

Scharfe Kritik der AfD

Anfang des Jahres verständigte sich der Senat der Hochschule dann allerdings darauf, Arndt aus dem Namen der Hochschule zu streichen. Von 35 Senatoren stimmten 27 für die Umbenennung und acht dagegen. Allerdings soll der Name laut dem Beschluß „optional“, etwa für Abschlußdokumente, erhalten bleiben. Auch können Professoren im Schriftverkehr den Namenszusatz weiter verwenden. Die Universität war 1933 nach dem Dichter benannt worden.

Scharfe Kritik am Vorgehen der Universität kam vom Landesvorsitzenden der AfD in Mecklenburg-Vorpommern, Leif-Erik Holm. „Es ist zum Fremdschämen, wie ein so verdienter Mann wie Arndt mit der heute üblichen überkorrekten Elle gemessen und abgeurteilt wird. Der gebürtige Rüganer und Greifswalder Professor hat sich in schwieriger Zeit für die Freiheit Deutschlands und die Freiheit seiner Bürger eingesetzt.“

Zudem entstünden durch die „Bilderstürmerei“ unnötige Kosten. „Schilder, Visitenkarten, Briefköpfe, Logos und vieles weitere müssen geändert oder neu bestellt werden. Das Geld wäre bei der Verbesserung von Forschung und Lehre deutlich besser aufgehoben.“ (krk)