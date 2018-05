Nordafrikaner überfallen Frau mit Kinderwagen

HAMBURG. Nach einem Überfall auf eine Mutter mit Kinderwagen in Hamburg fahndet die Polizei nach zwei Nordafrikanern. Am Samstagnachmittag überfielen die beiden Unbekannten die 30 Jahre alte Frau, die am Billgrabendeich einen Kinderwagen schob, in dem die nur wenige Monate alte Tochter lag.

Sie näherten sich der Frau von hinten, einer der beiden Männer zog sie an den Haaren während der andere ein Smartphone aus ihrer Hosentasche stahl und die am Kinderwagen hängende Wickeltasche öffnete. Sie schubsten die Mutter zu Boden, rissen ihr die Armbanduhr vom Handgelenk und flüchten. Die Polizei sucht nun nach den beiden nordafrikanischen Tätern, die zwischen 20 und 25 Jahre alt und von kräftiger Statur sein sollen. (tb)